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Комитет Рады отказался рекомендовать принять отставку министра экономики Петрашко

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Комитет Рады отказался рекомендовать принять отставку министра экономики Петрашко
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития отказался рекомендовать парламенту принять отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из депутатов, входящих в состав комитета.

"Комитет экономразвития на внеочередном заседании во вторник не рекомендовал Верховной Раде принять отставку Петрашко. Всего два голоса за его отставку было на комитете", – сообщил собеседник агентства.

Таким образом, решение об отставке остается на усмотрение зала.

Как сообщалось, 14 мая министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал заявление об отставке.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта 2020 года назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До этого Петрашко с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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