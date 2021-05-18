Кабмин создал Офис по развитию предпринимательства и экспорта

Кабинет министров утвердил положение об Офисе по развитию предпринимательства и экспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, целью деятельности органа определено содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства, поддержка и продвижение экспорта товаров, работ и услуг украинских производителей.

Положение предусматривает создание наблюдательного совета в составе представителей Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минцифры.

Секретариату Кабинета министров поручено утвердить программу деятельности государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" и определить порядок осуществления контроля за ее выполнением.

"Такая трансформация предполагает, что в Украине впервые появится организация, которая будет осуществлять свою деятельность с целью эффективного развития предпринимательства и экспорта, будет способствовать актуализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине и разработке единых программ поддержки МСП", – считают в Минцифры.

Напомним, государственное учреждение "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" создается на базе "Офиса по продвижению экспорта Украины", который был переименован решнием Кабмина от 10 марта.

В сентябне 2020 года Кабинет министров передал управление Офисом по продвижению экспорта от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Секретариат Кабмина.

Координация работы госучреждения отнесена к полномочиям вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.