Минцифры через "Дію" запустило прием заявок на интернет-субвенцию

Министерство цифровой трансформации запустило прием заявок от глав громад для участия в проекте "Интернет-субвенции", который продлится до 28 мая.

Заявку можно оформить через портал "Дія", сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время подачи заявок следует обратить внимание на главные критерии отбора - цена и социальный эффект. Субвенцию громада получит на те села, которым от наименьшей суммы финансирования будет больше пользы. Приоритетность населенных пунктов будет определяться по формулам, которые определены в постановлении Кабинета министров Украины, которые учитывают количество жителей сел и количество объектов социальной инфраструктуры (школ, детсадов, ЦНАП, медучреждений, библиотек и других соцобъектов)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь в проекте идет исключительно об оптических сетях.

"Оптический интернет сегодня – это безальтернативный способ обеспечения устойчивого, надежного скоростного интернета. Эта технология будет актуальна еще ближайшие 10-15 лет не менее, и именно ее получат более 3 тыс. украинских сел уже в 2021 году", - отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест.

В госбюджете на 2021 год залодено 500 млн грн на проект "Интернет-субвенция". Все подробности о проекте можно узнать на отдельном сайте Минцифры.

На подготовительном этапе уже поступило 762 заявки. Все ранее зарегистрированные громады получат два оповещения о старте представления официальных заявок: письмо-уведомление от Минцифры на электронную почту и звонок на указанный в предварительной заявке номер (автообзвон осуществит партнерская компания Binotel).