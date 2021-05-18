Суд повторно отстранил президента Академии аграрных наук из-за дела о взятке

Руководитель Национальной академии аграрных наук (НААН), подозреваемый в получении неправомерной выгоды, постановлением следственного судьи от 17 мая повторно отстранен от занимаемой должности сроком до 8 июля этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Чиновник содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. За это новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности. Также подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН", – сказано в сообщении.

По данным следствия, за свою помощь фигурант получил "благодарность – элитный внедорожник".

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд 28 апреля уже принимал решение об отстранении руководителя НААН от должности по этому же делу.

Напомним, СБУ задержала президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) по делу о получении взятки в виде внедорожника в декабре 2020 года.

Согласно данным на сайте НААН, ее президентом является Ярослав Гадзало.

В январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.