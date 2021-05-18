Рада приняла закон о продаже земли на электронных торгах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них через электронные аукционы.

Документ поддержали 272 народных депутата.

Закон предусматривает введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

В пояснительной записке отмечается, что документ обеспечит не только увеличение количества проданных и арендованных объектов, но и их большую стоимость и размер арендной платы. Кроме этого, продажа и передача в пользование земельных участков через электронные торги обеспечит прозрачность процедур, поскольку субъективное влияние на земельные торги будет минимизировано и заменено автоматическими действиями электронной системы.

Также публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет в общедоступной и открытой электронной торговой системе.

К примеру, в отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Все детали организации земельных торгов, а именно: размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки – будут определены в установленном порядке Кабинетом министров Украины.

"Одним из важных нововведений этого проекта является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Так, определение размера регистрационного и гарантийного взносов по лоту будет осуществляться с учетом требований Кабинета Министров Украины, но при этом размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком (в случае продажи прав на земельный участок (аренды, суперфиция, эмфитевзиса)", – говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении еще в ноябре 2019 года, он является частью пакета изменений в законодательство, необходимых для запуска рынка земли с 1 июля 2021 года.