МИД запустил новый чат-бот для консульской помощи украинцам

Министерство иностранных дел совместно с украинскими ІТ-специалистами создали чат-бот платформу для круглосуточной консультативной поддержки граждан.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

По его словам, бета-версия чат-бота уже доступна в Telegram (@Mfa_support_bot), также планируется его размещение и на других платформах.

В нем, в частности, можно узнать:

как найти консульство и попасть на прием;

как оформить паспорт, удостоверение лица на возвращение в Украину;

как встать на консульский учет;

как совершить нотариальные действия и засвидетельствовать документы;

как проголосовать на выборах за границей Украины;

что делать в случае чрезвычайный ситуаций.

Кулеба напомнил, что новый чат-бот разработан в партнерстве с компанией We_Challenge во время 17-го ІТ-чемпионата DEV Challenge на бесплатной основе.