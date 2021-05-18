Скандальный нардеп Яценко вошел в состав фракции Тимошенко

Народный депутат Антон Яценко вошел в состав фракции политической партии "Всеукраинского объединение "Батькивщина".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба парламента.

Яценко был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по округу №200 (Черкасская область).

Его связывают с созданием коррупционной схемы по сборгу денег при регистрации отчетов об оценке каждого объекта недвижимости с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

Схема была ликвидирована в 2020 году, после чего Фонд государственного имущества отключил компании-прокладки и внедрил бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке.

Перед этим журналисты выяснили, что на тестя народного депутата Антона Яценко записан дворец площадью 1500 кв. м, тесть нардепа также является владельцем ряда элитных квартир и коммерческой недвижимости. При этом тесть живет в селе под Киевом, а всю недвижимость получил в подарок от самого Яценко. При этом оказалось, что тесть и теща Антона Яценко сами живут в обычном доме в селе Маковище Макаровского района Киевской области.

Напомним, Антон Яценко в 2007 году прошел в парламент от БЮТ, затем от "Партии регионов", в предыдущем созыве Верховной Рады входил в группу "Возрождение".

Больше всего Яценко известен своей деятельностью в сфере госзакупок. Речь идет о деятельности в 2006-2008 годов союза общественных организаций "Тендерная палата Украины". Она заключалась в том, что желающие принять участие в тендере должны представить заказчику ряд документов, однако сделать это напрямую не могли: между участником и заказчиком вклинивался частный посредник, которому участник вынужден был платить за различные услуги – консультации, оформление документации, выдержки, объявления.

Согласно подсчетам ГлавКРУ, только за первые полгода эта схема вытащила из карманов участников тендеров 930 млн грн или $200 млн на то время. Поэтому за 2,5 года существования ущерб мог составить $1 млрд. При этом и СОО "Тендерная палата Украины", и некоторые посредники, были напрямую связаны с Антоном Яценко и его семьей.