Глава Госэкоинспекции пожаловался на блокирование проверок предприятиями ДТЭК Ахметова (обновлено)

Предприятия энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова чаще всего не допускают к проведению проверок инспекторов Государственной экологической инспекции.

Об этом глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный заявил в интервью изданию Oilpoint.

"В прошлом году среди недопусков львиную долю занимал ДТЭК. Это большая проблема для инспекции. У нас в плане проверок есть предприятие. Мы приходим туда, а нас не пускают, потому что карантин или еще что. Такой недопуск заканчивается административным штрафом в размере 760 гривен. Предприятие платит его и на этом заканчивается проверка. Так сейчас действует закон", – рассказал глава Инспекции.

Он уточнил, что Госэкоинспекция не может повторно прийти на плановую проверку, которая обычно назначается раз в год.

"При этом, я знаю, что можно насчитать до 1 млн грн убытков за один день проверки на той же Приднепровской ТЭС (ДТЭК, – ред.). Они не работают по нормам даже нашего законодательства. По пыли лимит составляет 80 мг на кубометр, по европейскому – 50 мг. У них на одном котле может доходить до 160-180 мг пыли на метр кубический", – отметил Малеванный.

Он добавил, что кроме ДТЭК несколько лет не допускала к проеверке инспекторов Госэкоинспеции Дарницкая ТЭЦ ООО "Евро-Реконструкция", но в прошлом году такая проверка все же была проведена.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявили, что Госэкоинспекция Приднепровского округа была допущена на "ДТЭК Приднепровская ТЭС" и "ДТЭК Криворожская ТЭС" для проведения проверки с 25 февраля 2021 года.

"Почти за месяц работы экоинспекции на двух ТЭС не выявлено существенных замечаний. Замеры по выбросам на энергоблоках "ДТЭК Приднепровская ТЭС" и "ДТЭК Криворожская ТЭС", которые были проведены экоинспекций, не зафиксировали превышений по выбросам", – заверили в компании.

В ДТЭК такуже уточнили, что для "Приднепровской ТЭС" в рамках разрешений на выбросы установлены нормы выбросам пыли на энергоблоке №9 – 55,8 мг/м.куб., а на энергоблоке №10 – не более 49,9 мг/м. куб.

При этом в компании признали недопуски инспекторов Госэкоинспекции, но зявляют, что они имели под собой юридическое обоснование.

"Мы неоднократно обращали внимание, что проверки возможны в случае выполнения всех законодательных требований такой проверки и с учетом карантинного режима для обеспечения безопасности как сотрудников экоинспекции, так и персонала объекта стратегической инфраструктуры", – заявили в ДТЭК.

Как сообщалось, с 25 февраля 14 блоков ТЭС ДТЭК находились в резерве. При этом на Криворожской и Приднепровской ТЭС работало по два блока.