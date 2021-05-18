Власти Киева оценили сроки восстановления туристической сферы в 3 года
Об этом во время заседания координационного совета по туризму и имиджевой политики сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба городской администрации.
"Во всем мире всего от пандемии больше всего пострадала туристическая отрасль. Доходы туристического бизнеса упали до невероятно низких показателей. По оценкам экспертов, потребуется около 5 лет, чтобы отрасль вернулась на допандемичний уровень. Наши же эксперты и представители бизнеса уверяют, что Киеву нужно 3 года, и собственно, на это рассчитана наша целевая программа", – отметила Хонда.
По ее словам, в Украине продолжается вакцинация против COVID-19, как и во всех странах мира, и границы вскоре откроются для туристов.
"К сожалению, иностранцы до сих пор не владеют достаточным количеством информации о Киеве, его истории. Также важный нюанс, что туристы опасаются ехать в Украину из-за войны на Востоке. И сейчас наша цель состоит в том, чтобы донести до иностранных туристов информацию о том, что в Киеве безопасно, и продемонстрировать им преимущества города как туристического локации", – отметила замглавы КГГА.
По ее словам, управление туризма и промоций определило приоритетные направления, которые будут активно развивать. Это, в частности, медицинский, событийный, гастрономический, деловой туризм. По мнению заместителя главы КГГА, эти направления являются наиболее интересными и привлекательными для иностранных туристов.