Для путешествий украинцев открыты 107 стран, – МИД

Для путешествий украинцев на данный момент открыты 107 стран мира, куда можно попасть при условии соблюдения определенных правил.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

"По состоянию на 18 мая для граждан Украины открыто границы 107 стран мира. Со времени нашего предыдущего брифинга 26 марта въезд позволили еще три страны – Греция, Кипр и Сейшельские острова", – сказал Кулеба.

При этом министр напомнил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, в частности предоставление результатов ПЦР-теста, прохождения обязательного карантина и тому подобное.

"Но, в принципе, въехать во все эти 107 стран возможно", – отметил министр.

В этом контексте глава МИД посоветовал проверять актуальную информацию об условиях въезда на интерактивной карте на сайте МИДа.