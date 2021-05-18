Данные о собственниках раскрыли только 3% поставщиков финуслуг, – НБУ

В течение первого месяца с момента вступления в силу требований о подаче поставщиками финансовых услуг информации о структуре своей собственности соответствующие документы в Национальный банк подали только 3% поставщиков финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, у всех небанковских финансовых учреждений (кроме кредитных союзов), а также лизингодателей, операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, есть еще один месяц, до 17 июня 2021 года, чтобы подать информацию о своих структурах собственности и опубликовать их на собственных сайтах.

Чтобы упростить представление документов о структуре собственности, Национальный банк запустил специальный тематический вебсайт, на котором размещена инструкция по представлению сведений о структуре собственности, самые распространенные вопросы о подготовке документов и ответы на них, а также другая полезная информация. Эта страница будет постоянно пополняться новыми материалами о порядке раскрытия структур собственности поставщиков финансовых услуг.

"Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснению требований и правил. В ближайшее время мы планируем провести онлайн-мероприятие, на котором расскажем о самых распространенных ошибках, которые мы обнаруживаем в документах о структуре собственности поставщиков финансовых услуг, а также о том, как их избежать", - отметил директор Департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз.

Как сообщалось, 14 апреля Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг и определил критерии их прозрачности. Если учреждения имеют проблемы со структурой собственности, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации. Однако в случае неустранения проблем в срок Национальный банк имеет право принять решение об аннулировании всех лицензий учреждения.