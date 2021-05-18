Минсоцполитики отчиталось о сокращении количества получателей субсидий

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле 2021 года получили 2,7 млн домохозяйств, а ее средний размер сократился до 923,03 грн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики.

В марте 2021 года субсидии получили 2,85 млн домохозяйств, а ее средний размер составил 1685,58 грн.

В феврале субсидия была начислена для 2,73 млн семей, ее средний размер составил 1740,73 грн.

В январе субсидии начислили для 2,7 млн домохозяйств в среднем размере 2148,90 грн.

В целом в апреле было начислено субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 2,49 млрд грн, в марте – на 4,8 млрд грн, в феврале – 4,76 млрд грн, в январе – 5,8 млрд грн.