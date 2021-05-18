Кабмин утвердил Национальный план по охране окружающей среды до 2025 года
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
План действий разработан с целью реализации Стратегии государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.
"Принятие Национального плана действий - стратегический шаг к внедрению европейских экологических норм и стандартов, хорошего состояния окружающей среды и уменьшения уровня загрязнения воздуха, воды, земли. Команда Минприроды уже работает над его реализацией. Важно, что документ определяет механизмы управления территориями Изумрудной сети Европы на государственном уровне и предусматривает создание органа власти по вопросам управления отходами", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
Цели Нацплана:
- сформировать в обществе экологические ценности и принципы устойчивого потребления и производства;
- устойчивое развитие природно-ресурсного потенциала Украины;
- интеграция экологической политики во все сферы социально-экономического развития Украины.
- снижение экологических рисков для минимизации их влияния на экосистемы и здоровье украинцев;
- усовершенствование и развитие государственной системы природоохранного управления.