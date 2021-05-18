Кабмин утвердил Национальный план по охране окружающей среды до 2025 года

Кабминте министров Украины утвердил Национальный план действий по охране окружающей природной среды до 2025 года.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

План действий разработан с целью реализации Стратегии государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.

"Принятие Национального плана действий - стратегический шаг к внедрению европейских экологических норм и стандартов, хорошего состояния окружающей среды и уменьшения уровня загрязнения воздуха, воды, земли. Команда Минприроды уже работает над его реализацией. Важно, что документ определяет механизмы управления территориями Изумрудной сети Европы на государственном уровне и предусматривает создание органа власти по вопросам управления отходами", - прокомментировал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Цели Нацплана: