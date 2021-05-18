"Укравтодор" предупредил о введении ограничений для грузовиков с 1 июня

С 1 июня движение грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам государственного значения будет запрещено в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

"Напоминаем гражданам о сезонных ограничениях движения тяжеловесных транспортных средств в дневное время. Они ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования", – сказано в сообщении.

В "Укравтодоре" уточнили, что на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключение из этого правила касается грузовиков, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции Украины.