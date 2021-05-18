Рада отправила в отставку министра здравоохранения Степанова

Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает БизнесЦензор, это решение поддержали 292 народных депутата.

Выступая в парламенте, Шмыгаль назвал основной причиной увольнения Степанова неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса. Ранее он также отмечал, что невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.

Напомним, Верховная Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения 30 марта 2020 года, уволив с этой должности Илью Емца.

Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.

Как сообщалось, накануне депутатская фракция "Слуга народа" утвердила на должность главы Минздрава кандидатуру заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко.