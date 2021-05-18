Евросоюз подтвердил право Украины на поставки молочной продукции

С 1 по 12 марта 2021 года проводился аудит Европейской Комиссии с целью оценки официального контроля над производством и сертификацией молока и молочных продуктов, предназначенных для экспорта в Европейский союз. На сегодня Госпродпотребслужба получила отчет о результатах аудита и предложения по дальнейшему экспорту украинской продукции в ЕС.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Среди украинских предприятий, имеющих право экспорта в ЕС продукции для потребления человеком, есть 25 производителей молока и молочной продукции. Для многих предприятий право экспорта на рынок ЕС - это серьезное преимущество и на других рынках сбыта.

"Успешное прохождение аудита подтверждает действенность системы государственного контроля. Это ежедневная качественная работа многих специалистов. Очень важно не только расширение доступа украинской продукции на рынки ЕС, но и поддержание ее высокого качества", - отметила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В 2016 году произошло расширение доступа на рынки ЕС для продукции животного происхождения из Украины. В частности, в январе 2016 года Украина получила разрешение на экспорт в ЕС молочной продукции. Начиная со второго полугодия 2016 года 13 украинских предприятий начали экспорт молочной продукции в ЕС. Сегодня количество таких предприятий увеличилось до 25.