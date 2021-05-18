"Дарница" совместно с "Укрмедсерт" разработали учебную программу по внедрению цифровых инноваций для специалистов фармкомпаний

Фармацевтическая компания "Дарница" совместно с учебным центром "Укрмедсерт" разработали образовательную программу для специалистов фармацевтических компаний. Инициатива позволит расширить навыки работников фармкомпаний по применению цифровых технологий в регуляторной процессе и системе фармаконадзора в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Дарницы".

Первый модуль образовательной программы, в котором приняли участие руководители и специалисты медицинских и регуляторных отделов компаний, специалисты по фармаконадзора, называется "Цифровые технологии в фармаконадзоре".

Он, по словам директора по регуляторным вопросам "Дарницы" Александра Торгуна, охватывает вопросы создания современной цифровой системы фармаконадзора, вызовы, которые перед ней стоят, и анализ инструментов, используемых для автоматизации этих процессов.

Специалисты "Дарницы" познакомили коллег с более широкими возможностями цифровой системы фармаконадзора по сравнению с ее классическим форматом.

В частности, диджитализация этой функции позволяет оптимизировать и одновременно ускорить сбор и обработку данных, поступающих из различных источников, решить проблему их возможной потери.

Система также обеспечивает возможность быстрого сбора данных, которые содержатся в научных публикациях и прессе, что дает экспертам более полную картину сообщений по конкретному явлению или препарату.

"Диджитализация меняет систему здравоохранения, увеличивает ее эффективность и ориентацию на пациента. Действуя на опережение, "Дарница" одной из первых начала процесс цифровой трансформации и диджитализации регуляторной функции, а также создание цифровой платформы для осуществления процесса фармацевтического надзора. Для Украины это пока редкий опыт, поэтому мы совместно с учебным центром "Укрмедсерт" разработали образовательную программу, чтобы делиться практическим опытом внедрения цифровых систем и таким образом ускорять положительные изменения в украинском фарминдустрии ", - подчеркнул Торгун.

В перспективе, по словам Торгуна, цифровая система фармаконадзора позволит компании успешно выполнять требования иностранных регуляторов и усилит безопасность препаратов.

Он также добавил, что в целом в 2021 году специалисты "Дарницы" проведут 13 лекционных модулей для слушателей учебного центра "Укрмедсерт".

Следующее мероприятие состоится в мае, на нем будет рассматриваться практический опыт внедрения электронного досье лекарственного средства.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" вошла в рейтинг 25 компаний, которые стали лидерами диджитализации.

Фармацевтическая компания "Дарница" с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении. Портфолио компании включает 280 наименований готовых лекарственных средств.

Стратегические направления - кардиология, неврология и решение проблем боли. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира.