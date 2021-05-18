Минкультуры обнародовало список объектов для "Большой реставрации"

Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало перечень проектов, которые примут участие в проекте "Большая Реставрация", анонсированном президентом Владимиром Зеленским.

Об этом глава министерства Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

По словам министра, список проектов сформирован по результатам рейтингового отбора, который был проведен экспертной группой (советом) путем оценки каждого из них.

Всего первом отборе приняли участие 211 проектов, однако часть из них не была рассмотрена, поскольку эти объекты являются объектами коммунальной формы собственности, что противоречит установленному Кабмином порядку. В итоге к участию в программе допущены 109 проектов.

"Список первоочередных объектов "Большой реставрации", с которых начнется проект, в соответствии с рекомендациями экспертного совета, будет подписан и опубликован министерством в ближайшее время. В течение следующих трех лет их отремонтируют, отреставрируют или законсервируют в зависимости от заключения проектно-сметной документации", – отметил Ткаченко.

Согласно обнародованному министерством списку, в топ-30 проектов с наибольшим количеством баллов вошли сразу 8 объектов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", а также 4 объекта заповедника "София Киевская".