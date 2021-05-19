В Украине зафиксировали 5 138 новых случаев COVID-19

На утро 19 мая в Украине зафиксировали 5 138 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболели 260 детей и 187 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Также госпитализировали 2 226 человек, умерло 227 пациентов, выздоровело – 17 102. При этом совершили 77 685 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 165 233 человека, выздоровело –1 899 446, летальных случаев зафиксировали 48 696, также провели 9 914 382 теста.

Днем ранее, 18 мая сообщали о 4 095 новых случаях заболевания, 17 мая – о 2 136 случаях.