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Фонд гарантирования снова не смог отсудить главный офис банка "Аркада"

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Фонд гарантирования снова не смог отсудить главный офис банка "Аркада"
Киевский апелляционный суд 12 мая отказался удовлетворить апелляцию Фонда гарантирования вкладов физ лиц и оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева, которым был отклонен иск к банку "Аркада", ООО "Будэволюция", Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привели к выведению из собственности банка "Аркада" его главного офиса.

Об этом сообщает Finbalance.

В тот же день суд также отказался удовлетворить апелляцию Фонда на решение Печерского райсуда Киева, которым был снят арест с главного офиса "Аркады" и земельного участка под ним, который был наложен в августе 2020 года по ходатайству Фонда гарантирования вкладов.

11 января 2021 года Печерский райсуд Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об обеспечении иска к Олегу Нелину и наложения ареста на главный офис банка "Аркада" (площадью 14,1 тыс. кв. м по адресу ул. Ольгинская, 3-А) и с земельного участка под ним (площадью 0,53 га).

В этом иске представитель Фонда просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

Джерело:  Finbalance
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