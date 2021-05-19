МХП Косюка получил квартальную прибыль против убытка годом ранее

Агрохолдинг "МХП" в январе-марте 2021 года получил $870 тыс. чистой прибыли по сравнению со $174,1 млн чистого убытка в январе-марте 2020 года.

Об этом говорится в отчете компании на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"Чистый убыток до курсовых разниц за 1-й квартал 2021 года составил $19 млн по сравнению с прибылью в $8 млн за 1-й квартал 2020 года", – уточняется в документе.

Согласно ему, выручка МХП увеличилась на 1% – до $447 млн при сокращении экспортной выручки на 8,4% – до $217 млн (ее доля снизилась с 53% до 49%).

Компания также сообщила, что ее валовая прибыль уменьшилась на 28% – до $66 млн, операционная – почти втрое, до $16 млн, а скорректированная EBITDA – на 34% – до $63 млн.

"После сложного первого квартала, в котором резко возросшие затраты на производство птицы, на которые (как и ожидалось) отрицательно повлияли более высокие цены на зерно и фураж, могли лишь частично компенсироваться повышением цен на птицу, мы ожидаем, что тенденции к заметному улучшению более благоприятно отразятся на нашем бизнес в ближайшие несколько месяцев", – отмечается в отчете.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.