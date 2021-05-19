Фискальная служба обнаружила в КГГА нарушения законов в сфере аренды земли на 100 миллионов

По итогам проведенных обысков в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации, сотрудники ГУ Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили ряд предприятий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Установлено, что директор одного из предприятий, с 2013 года по настоящее время, пользовался земельными участками без оформления правоустанавливающих документов на них, и не платил арендную плату за землю коммунальной собственности. Такие действия повлекли тяжкие последствия общественным интересам в виде непоступления средств за арендную плату в размере более 19 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечаеься, что при подаче декларации об уплате земельного налога и арендной платы за использование земли коммунальной собственности, за период 2017-2018 годов, чиновник умышленно занизил площадь и нормативно денежной оценке земельного участка.

В ГФС добавили, что по фактам данных правонарушений директор упомянутой компании объявлен в розыск. Сейчас руководитель упомянутого предприятия скрывается от органов досудебного расследования.

Кроме того, в рамках досудебного расследования исследуется возможная причастность должностных лиц Киевской городской государственной администрации, к совершению правонарушений, которые причинили тяжкие последствия интересам территориальной громаде города Киева в виде безосновательно неполученных средств арендной платы за фактическое пользование служебными лицами предприятий земельными участками в Киеве.

По результатам обысков обнаружены и изъяты кадастровые дела земельных участков расположенных в Киеве, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю на общую сумму более 100 млн грн.

По данным фактам в ЕРДР внесено 11 уголовных производств по совершению уголовных преступлений в сфере злоупотребления властью или служебным положением.

Как сообщалось, на минувшей неделе Киевская прокуратура и налоговая милиция ГФС сообщили о массовых обысках в КГГА и столичных коммунальных предприятиях по меньшей мере по 13 уголовным делам, которые касаются событий, начиная с 2012 года, и большей частью связаны с уклонением от уплаты налогов частными компаниями-подрядчиками.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть" и назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на местное самоуправление, а также личным давлением на него из-за планов вывести исполнительную власть в городе из-под влияния президента Зеленского.