Только 42% украинцев вовремя оплачивали коммуналку во время отопительного сезона, – опрос

Всего 42% жителей Украины вовремя и в полном объеме оплачивали коммунальные счета в минувшем отопительном сезоне, еще 3% граждан – не платили вообще.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Research & Branding Group, передает Интерфакс-Украина.

Согласно результатам исследования, в завершившемся в апреле отопительном сезоне своевременно и в полном объеме коммунальные услуги оплачивали 42% украинцев, 37% – оплачивали счета в полном объеме, но с задержкой. Практически каждый пятый житель Украины оплачивал коммунальные счета в отопительном сезоне 2020/21 гг. либо в неполном объеме (18%), либо не оплачивал их вообще (3%).

Как показывают данные соцопроса, подавляющее большинство украинцев (94%) считают завышенными действующие тарифы на электроэнергию, газ и отопление, противоположной точки зрения придерживается лишь 4% жителей страны, а еще 2% – не определились.

Несвоевременная или неполная оплата коммунальных услуг в значительной мере обусловлена тем, что семейные бюджеты украинцев включают, как правило, и другие, не менее важные, статьи расходов.

По данным опроса, расходы украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2020/21 гг. в среднем составили 42% совокупного ежемесячного дохода домохозяйств.

Опрос проводился с 23 по 30 апреля методом личного формализованного интервью (face-to-face). Опрошено 1 804 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым).

Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.