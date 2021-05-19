Потребительские настроения украинцев в апреле улучшились, – исследование

В апреле Индекс потребительских настроений украинцев составил 77,2 пункта, что на 9,4 пункта выше мартовских показателей.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине".

Отмечается, что повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий.

Так, индекс текущего положения (ИТП) существенно не изменился и составил 60, что на 1,1 пункта выше мартовских результатов. В частности, индекс текущего личного материального положения составил 55,3, что на 0,6 выше, чем в марте, а индекс целесообразности больших покупок вырос на 1,7 и составил 64,8.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле значительно вырос и составил 88,6. Динамика составляющих выглядит следующим образом: индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 92,2 (+13), индекс ожидаемого развития экономики в течение года – 71 (+10,5), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет – 102,5 (+21).

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы был стабильным и составил 148,6. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился и составил 185,1.

Однако, ожидания украинцев относительно курса гривни с течение ближайших трех месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 10,9 п. – 145,3.

"В апреле 2021 года динамика индекса экономических ожиданий намного опередила динамику индекса текущего положения. Индекс ожидаемых изменений личного дохода вырос на 13 п.п. Такой разрыв в динамике может свидетельствовать о потенциале восстановления экономики после кризиса", – отмечают аналитики Info Sapiens.