Контракт с Alstom подтверждает необходимость скорейшего принятия закона о локализации, – Кисилевский

Достигнутые договоренности с французским концерном Alstom показали необходимость скорейшего принятия во втором чтении законопроекта № 3739, который делает локализацию (поставку комплектующих украинского производства) обязательным условием при закупке импортной продукции машиностроения за государственные деньги.

Об этом 19 мая заявил заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, выступая на заседании парламента, передает пресс-служба нардепа.

Он напомнил, что сначала на переговорах об условиях локомотивов Alstom для "Укрзализницы" представители французского концерна предлагали локализацию в 15%, однако потом согласились повысить ее до 35%.

По его словам, достигнутые договоренности с Alstom означают, что украинское государство не просто отдаст деньги за импортные товары – поскольку украинские предприятия будут поставлять 35% запчастей, работ и услуг для этих локомотивов.

"Тысячи украинских рабочих и инженеров получат работу и зарплату. А города и госбюджет получат новые налоговые поступления. И это рабочие места и налоги у нас в Украине, а не за границей. Каких еще сигналов нам не хватает, чтобы наконец вынести в зал законопроект о локализации? Убежден, что мы научимся уважать себя как страну, уважать своих производителей, своих инженеров и рабочих, и введем локализацию как постоянно действующее требование при госзакупках", – заявил Кисилевский.

Напомним, 21 июля 2020 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.

По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.