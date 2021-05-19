Контракт с Alstom подтверждает необходимость скорейшего принятия закона о локализации, – Кисилевский
Об этом 19 мая заявил заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, выступая на заседании парламента, передает пресс-служба нардепа.
Он напомнил, что сначала на переговорах об условиях локомотивов Alstom для "Укрзализницы" представители французского концерна предлагали локализацию в 15%, однако потом согласились повысить ее до 35%.
По его словам, достигнутые договоренности с Alstom означают, что украинское государство не просто отдаст деньги за импортные товары – поскольку украинские предприятия будут поставлять 35% запчастей, работ и услуг для этих локомотивов.
"Тысячи украинских рабочих и инженеров получат работу и зарплату. А города и госбюджет получат новые налоговые поступления. И это рабочие места и налоги у нас в Украине, а не за границей. Каких еще сигналов нам не хватает, чтобы наконец вынести в зал законопроект о локализации? Убежден, что мы научимся уважать себя как страну, уважать своих производителей, своих инженеров и рабочих, и введем локализацию как постоянно действующее требование при госзакупках", – заявил Кисилевский.
Напомним, 21 июля 2020 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.
По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.