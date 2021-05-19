Минэкономики обнародовало цену на газ в кубометрах для уплаты ренты

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало среднюю цену импорта природного газа в апреле в кубометрах, в дополнение к опубликованной ранее стоимости газа энергетических единицах (кВт-ч).

Согласно сообщению на сайте министерства, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в апреле 2021 года составила $256,76 или 7 178,27 грн за тысячу кубометров.

Таким образом, цена импортного газа в апреле выросла на 22,5%, по сравнению с мартом, когда она составляла $209,66 или 5 820,6 грн за за тыс. куб. м.

Как сообщалось, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" отмечали, что из-за правовой несогласованности в новом механизме расчета средней таможенной стоимости импортного газа госбюджет может в мае недополучить 2 млрд грн налогов.

Так, согласно требованиям налогового законодательства, рента за газодобычу рассчитывается компаниями от средней таможенной стоимости импортного природного газа. До 1 апреля средняя таможенная стоимость импортного газа – импортный паритет – обозначалась в гривнях и долларах за тысячу кубометров. Однако, согласно новой редакции закона "О таможенном тарифе Украины", который вступил в силу 1 апреля, импортный природный газ теперь будет определяться в новой единице измерения – в тысячах кВТ-ч вместо тысяч кубометров как ранее.

Напомним, Энергетическая таможня с апреля 2021 года начала учет газа в единицах энергии (кВт-ч) в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года.