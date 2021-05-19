Кабмин внес очередные изменения в правила назначения субсидий (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 19 мая, внес очередные изменения в правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые начали действовать с 1 мая.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседания правительства.

"С мая этого года правительство ввело новые правила получения субсидий. Мы вниметельно анализировали стуацию в последние 19 дней и сегодня внесем некоторые корррективы в эти правила, чтобы упростить получение этой помощи", – сказал Шмыгаль.

При этом премьер подчеркнул, что верификация субсидий будет продолжаться.

"Но новые изменения позволят, чтобы субсидии переназначались без подачи соответствующего заявления, за некоторыми исключениями", – отметил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что в отдельных случаях заявления на получения субсидий, которые ранее рассматривали специальные комиссии, теперь будут рассматривать органы социальной защиты населения на местах.

Как уточнили в пресс-службе Министерства социальной политики, утвержденные на сегодняшнем заседании Кабмина изменения будут действовать с 1 мая.

Согласно принятому решению, при назначении субсидий:

не будут учитывать доходы от процентов по депозитам, поскольку эти данные пока что невозможно проверить;

увеличена до 100 тыс. грн сумма средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии (сейчас это 25 прожиточных минимумов, или 56,75 тыс. грн);

не будут учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности (в основном это приватизированное жилье), а также те, которые находятся в сельской местности (в основном это наследство).

При этом для домохозяйств, у которых отсутствуют критерии, при которых жилищная субсидия не назначается, предусмотрено автоматическое переназначение субсидии на основании информации Минфина по результатам верификации данных.

"Постановление Кабинета министров позволит назначить субсидию на следующий период для более 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15% домохозяйств необходимо обновить документы для ее получения (около 460 тыс. домохозяйств)", – уточнили в Минсоцполитики.

В частности, подавать новые документы для получения субсидий все-же нужно будет гражданам, которые ранее получали субсидию в безналичной форме (необходимо получить данные для выплаты средств в наличной форме), которым помощь была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица). Также заявления должны подать лица, которым субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации (необходимо актуализировать сведения о непроживания отдельных лиц по месту регистрации).

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление, ограничивающее круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы уже вступили в силу и будут использоваться при рассмотрении заявлений на субсидию на новый сезон, которые все получатели такой помощи должны подавать с 1 мая.