"Укрэксимбанк" реструктуризировал долг на 1,5 миллиарда для новой компании Ахметова

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского заключила соглашение с государственным "Укрэксимбанком" о реструктуризации и перевода задолженности компании "Донецксталь" на сумму более 1,5 млрд грн на Шахтоуправление "Покровское", которое ранее выступало поручителем по обязательствам "Донецкстали".

Как сообщает пресс-служба "Метинвеста", "Покровское" входит в состав группы с марта 2021 года и является крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля, которое используется как топливо в металлургическом производстве.

"Ми достигли с банком соглашения, условия которого дают возможность начать обслуживание кредита, который получили в наследство во время недавнего приобретения Шахтоуправления "Покровское". В то же время согласованный долгосрочный график погашения задолженности даст нам возможность эффективно развивать шахтоуправление", – отметил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Официально Metinvest B.V. в марте 2021 года установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).