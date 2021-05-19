Новини

Кабмин создал Совет по развитию креативной экономики

3000
Кабмин создал Совет по развитию креативной экономики
Кабинет министров создал при правительстве Совет по развитию креативной экономики.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 19 мая, передает Интерфакс-Украина.

Совет по развитию креативной экономики является временным консультативным органом Кабмина и создан для изучения проблемных вопросов развития креативных индустрий и формирования креативной экономики.

Основными заданиями Совета являются: содействие координации действий органов исполнительной власти, направленных на развитие креативных индустрий и наработку конкурентоспособного креативного продукта; подготовка предложений по стимулированию развития креативных индустрий; разработка механизмов повышения конкурентоспособности украинского креативного продукта на внутреннем и внешнем рынках; совершенствование прав и интересов субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность, которая относится к креативным индустриям; наработка прямого диалога в формате "власть-бизнес", в частности на региональном уровне.

Джерело:  Интерфакс-Украина
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини