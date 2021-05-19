Реестр коррупционеров в апреле пополнили 520 имен, – НАПК

В течение апреля 2021 года в Реестр коррупционеров внесено 520 записей относительно лиц, которых привлекли к ответственности за коррупционные нарушения (126 уголовной и 394 административной ответственности).

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Отмечается, что к ответственности были привлечены 200 депутатов местной власти, 24 должностных лица местного самоуправления, 28 работников Нацполиции, 20 госслужащих и 20 присяжных.

Чаще всего чиновники попадали в реестр коррупционеров вследствие несвоевременной подачи декларации – 370 случаев. Еще 82 случая были зафиксированы в результате предложения неправомерной выгоды.

Отмечается, что с начала года в реестр внесено 2 343 записи. Всего в Реестре коррупционеров значится 36 818 имен.