Кабмин принял решение о проведении обзора расходов госбюджета
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Правительство приняло распоряжение "О проведении в 2021 году обзоров расходов государственного бюджета в отдельных сферах". Они предусматривают пересмотр механизма реализации государственной политики в соответствующих сферах и являются инструментом повышения результативности бюджетных программ.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Этим решением Кабинет министров обеспечил завершение обзоров расходов государственного бюджета, начатых в 2019 и 2020 годах и определил две новые сферы.
В частности, распоряжением определены:
- единственный срок для подачи отчетов правительства - 1 декабря 2021 года;
- срок создания рабочих групп по проведению осмотров расходов - три недели со дня вступления в силу распоряжения;
- срок отчетности о состоянии проведения осмотров - до 5 числа каждого месяца;
- требования к обнародованию отчетов о обзоры расходов и их представление на заседании правительства.
Джерело: Кабмин