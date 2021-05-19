Рада одобрила законопроект о мировых соглашениях с владельцами обанкротившихся банков

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4546 в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов.

В частности, законопроект определяет правовые основания для возмещения вреда (убытков) лицом, которое причинило ущерб банку и его кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.

В частности, предусматривается заключение Фондом гарантирования вкладов с такими лицами мировых соглашений и договоров о добровольном возмещении вреда (убытков), в размере, признанном таким связанным с банком лицом.

Согласно пояснительной записке к документу, Фондом гарантирования вкладов физических лиц выявлены факты причинения банкам и их кредиторам ущерб на общую сумму, превышающую 120 млрд грн, а также установлено более 700 связанных с банками лиц и других лиц, в отношении которых есть основания утверждать, что их решениями, действиями или бездействием причинен такой ущерб.

Кроме того, законопроект призван урегулировать ряд процедур в рамках выведения неплатежеспособных банков с рынка и их ликивдации.

Законопроектом также предусмотрено урегулирование отдельных вопросов процессуального характера. Среди них, в частности, вопрос предоставления гражданского иска в интересах кредиторов неплатежеспособного банка, положения о приобретении Фондом статуса истца по делу в интересах кредиторов неплатежеспособного банка в хозяйственном процессе, уточнены некоторые процедурные вопросы исполнительного производства.