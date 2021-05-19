Лоукостер SkyUp отказался от полетов по последнему внутреннему маршруту - из Запорожья в Одессу. Ранее авиакомпания отменила рейсы из Запорожья во Львов.

Оба маршрута уже исчезли из системы бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

По этим маршрутам лоукостер не выполнил ни одного рейса. Согласно изначальным планам SkyUp собирался полететь из Запорожья в Одессу и Львов в конце мая.

18 мая SkyUp начал рассылать пассажирам уведомление об отмене рейсов Запорожье-Одесса.

На сегодня в системе бронирования SkyUp остались только три внутренних маршрута - из Киева, Львова и Харькова в Одессу.

Все больше стран мира открываются для украинских туристов. Только за последние месяцы туристические поездки стали возможны в Грецию, Грузию и на Кипр. Также популярными остаются курорты Турции и Египта - они открыты для туристов из Украины с 2020 года.

Популярность Турции сейчас увеличивается за счет отмены с 15 мая ПЦР-тестов при вылете из Украины, а также падения цен на отели из-за того, что Россия запретила поездки в Турцию своим туристам - это обвалило рынок.

В условиях, когда число самолетов во флоте ограничено, украинским авиакомпаниям выгоднее направить авиалайнеры для работы в высокий сезон на наиболее прибыльных международных маршрутах, а не соревноваться с железной дорогой и продавать дешевые авиабилеты себе в убыток.