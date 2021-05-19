Центробанк РФ не видит рисков отключения России от системы SWIFT

Банк России не видит рисков отключения РФ от SWIFT, в случае необходимости внутрироссийский трафик этой системы может быть переведен на созданный после 2014 года российский аналог – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Об этом заявила первый заместитель председателя российского центробанка Ольга Скоробогатова, передает Интерфакс-Украина.

"С точки зрения SWIFT ситуация очень похожая, прям аналогичная была в 2014 году, когда тоже поговорили, но говорят отдельные депутаты Евросоюза. Мы всегда имеем прямой контакт с самим SWIFT, непосредственно со штаб-квартирой, с московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков мы на данный момент не видим", – сказала замглавы Банка России .

"СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-либо произойдет, может быть спокойно переведен на нашу систему", – добавила Скоробогатова.

Отвечая на вопрос о рисках ограничения использования в России платежных систем Visa и MasterCard, Скоробогатова напомнила о развитии российской системы Национальных платежных карт (НСПК, карта "Мир"), которые принимаются в 8 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан).

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад продемонстрировать готовность ввести новые санкции в отношении России, в частности, отключив от международной системы банковских платежей SWIFT, чтобы сдержать агрессивные действия в отношении Украины.

Ранее Кулеба на совещании министров иностранных дел Европейского союза предлагал в дополнение к существующим европейским санкциям против отдельных российских чиновников подготовить пакет секторальных санкций против РФ. Однако затем он признал, что в странах Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу.