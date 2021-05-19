Страны Евросоюза договорились открыть границы для вакцинированных туристов
Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.
Договоренность предусматривает, что в страны ЕС и Шенгенской зоны из третьих стран позволят въезд тем, кто был полностью вакцинирован от коронавируса. Кроме того, будут ослаблены критерии для открытия границ для граждан третьих стран с хорошей эпидемической ситуацией.
Это соглашение еще должен утвердить Совет ЕС в виде рекомендации. По информации источника издания в структурах Евросоюза, его принятие может произойти либо на заседании министров торговли 20 мая, либо на этой неделе по письменной процедуре.
Детали того, о чем договорились постоянные представители стран ЕС, станут известны только после окончательного принятия решения.
Ослабить ограничения Еврокомиссия предложила 3 мая. Поскольку полномочия открывать границы имеют исключительно национальные государства, Совет ЕС примет эти послабления в виде рекомендации. Каждая страна объединения внедрять их по своему усмотрению.
Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации планирует запустить сертификаты вакцинации украинцев в приложении "Дія" в июле.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас ведутся переговоры с ЕС по унификации так называемого паспорта вакцинации.