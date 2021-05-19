В Градостроительную палату при Минрегионе войдут чиновники и застройщики
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Реформа сферы градостроительства для выполнения функции надзора предполагает создание при Министерстве развития громад и территорий Градостроительной палаты, которая будет состоять из субъектов рынка и представителей государства.
Об этом сообщила заместительница министра развития громад и территорий Наталья Козловская, передает Интерфакс-Украина.
"Градостроительная палата будет состоять из субъектов рынка и представителей государства. Чтобы избежать злоупотреблений со стороны чиновников или субъектов рынка, ее состав будет подлежать периодичной ротации", - заявила Козловская.
Она пояснила, что идея создания Градпалаты основана на успешной практике Министерства юстиции в формате надзора нотариальной палаты за нотариусами.
По ее словам, надзор будет осуществляться не в формате проведения плановых или внеплановых проверок, а путем рассмотрения заявлений о возможных нарушениях всех субъектов рынка по отношению ко всем участникам градостроительного процесса.
Джерело: Интерфакс-Украина