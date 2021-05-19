Bitcoin рухнул за сутки на 20%, потеряв половину стоимости после рекорда в апреле

Самые популярные криптовалюты столкнулись с крупнейшим падением за последние годы.

По данным портала CoinDesk, сейчас котировки Bitcoin находятся на уровне $34,94 тыс., демонстрируя падение на 20,8% за сутки, вторая самая популярная криптовалюта – Ether – падает на 26,6%, до $2,54 тыс.

В ходе торгов за последние сутки Bitcoin падал с $43,98 тыс. до $30,2 тыс., однако затем отыграл часть потерь. В апреле цена этой криптовалюты достигала рекордного уровня п около $65 тыс.

Цена актива начала падать вечером 18 мая на фоне запрета китайским финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, передает РБК.

Как отмечает CoinDesk, Bitcoin падает пятый день подряд, с начала месяца криптовалюта потеряла 34% своей стоимости, что является максимальным показателем за один месяц с ноября 2018 года.

По данным издания, биржи, предлагающие криптовалютные фьючерсы, ликвидировали позиции на сумму $8 миллиардов, согласно данным bybt.com. На фьючерсы на биткойны приходится почти 50% от общего числа ликвидаций на рынке.

Тем не менее, общая ликвидация позиций, произошедшая за последние 24 часа, все еще меньше рекордной суммы принудительных закрытий в размере $10 млрд, наблюдавшейся 17 апреля, когда биткойн резко упал с $60 тыс. С тех пор на рынке в основном происходили ежедневные ликвидации на сумму менее $4 млрд, если не считать сегодняшнего кратковременного всплеска.