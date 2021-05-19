Коммерческие закупки газа у "Нафтогаза" начали 12 крупных предприятий ТКЭ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в условиях прекращения действия Положения о специальных обязанностях на рынке природного газа (ПСО) готова обеспечить потребности теплокоммунэнерго (ТКЭ) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в природном газе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

По оперативной информации, соглашения о коммерческих закупказ газа у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

При этом 11 компаний работают на условиях полной предоплаты, а одна - предоставила банковскую гарантию. Группа "Нафтогаз" в ближайшие дни ожидает подписание еще ряда контрактов.

В то же время малые и средние производители тепла, в том числе ОСМД, заключают соглашения с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", разработавшего специальный продукт с выгодными условиями для такой категории клиентов.

"Нафтогаз" приглашает производителей тепла, большинство из которых являются коммунальными предприятиями, и местные органы власти провести переговоры по реструктуризации просроченной задолженности и поиска механизмов оплаты потребленного природного газа.

До 1 мая 1100 организаций получали газ в рамках ПСО у НАК "Нафтогаз Украины". Действие этого механизма было продлено до 20 мая согласно постановлению Кабинета министров Украины от 30 апреля 2021 года №444.

В связи с завершением отопительного сезона часть предприятий ТКЭ прекратила закупать газ в мае. С 1 мая почти 300 компаний продолжают получать топливо у группы "Нафтогаз" по ПСО или коммерческим контрактам, остальные перешли к другим поставщикам.

Как сообщалось, Кабинет министров отказался продлевать действие специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В конце апреля Кабинет министров продлил до 20 мая срок действия специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" уже направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая в связи с запланированным завершением действия спецобязательств по поставке топлива для теплокоммунэнерго.