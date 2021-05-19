Комитет Рады рекомендовал кандидата на пост первого вице-премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром экономики.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, наговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил на своем канале в Telegram.

"Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером, министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет", – написал Гетманцев.

Он добавил, что рассмотрение кадровых вопросов состоится на заседании Верховной Рады в четверг утром.

Кабинет министров назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы 29 апреля 2020 года. В апреле 2021 года он был переназначен на новый пятилетний срок.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В декабре 2010 года - ноябре 2011 года налоговую администрацию возглавлял Виталий Захарченко перед своим назначением министром внутренних дел в правительстве Николая Азарова. После назначения главой Налоговой службы Александра Клименко Любченко до февраля 2012 года возглавлял департамент налогообложения юрлиц.

В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль по представлению фракции "Слуга народа" внес в Верховную Раду представление о назначении Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.