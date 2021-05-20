В Украине зафиксировали 5 165 новых случаев COVID-19

На 20 мая в Украине зафиксировали 5 165 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 324 ребенка и 109 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 884 человека, умерло 203 пациента, выздоровело – 16 748. При этом совершили 69 732 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (489) области, в Киеве (433), Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 170 398 человек, выздоровело – 1 916 194, летальных случаев зафиксировали 48 899, провели 9 943 891 тест.

Днем ранее, 19 мая, сообщали о 5 138 новых случаях заболевания, 18 мая – о 4 095 случаях, 17 мая – о 2 136 случаях.