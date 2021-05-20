"АвтоКрАз" заключил трехлетний контракт на поставку большегрузной техники для армии США

АО "АвтоКрАЗ" заключило трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники "КрАЗ" и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ Армии США.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что автопарк составит техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.

Заказчиком выступила компания US21 Inc., которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

"Этот престижный контракт служит очередным доказательством того, что компания "АвтоКрАЗ" является ведущим мировым производителем большегрузной автомобильной техники и надежным партнером. "Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы Армии США по поддержке международной безопасности", – добавили в компании.