Фискальная служба обнаружила уклонение от налогов на 41 миллион в рамках давальческой схемы на ОПЗ

Государственная фискальная служба разоблачила столичное предприятие, которое в рамках давальческой схемы на ЧАО "Одесский припортовый завод" уклонялось от уплаты налогов на сумму 41 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Правоохранители установили, что должностные лица предприятия для занижения налоговых обязательств в период 2020 года реализовывали товарно-материальные ценности вне налогового и финансового учета.

Предприятие покупало природный газ для дальнейшей передачи на ОПЗ для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.

"Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год, и проведя необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток изготовленного карбамида, который в дальнейшем реализовали на наличные средства без отображения в налоговой и финансовой отчетностях. По предварительным подсчетам, сумма нанесенных государству убытков в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн", – говорится в сообщении.

В ходе обысков на территории Киева и Одесской области обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие совершение уголовного правонарушения.