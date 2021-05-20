Рада назначила нового министра здравоохранения
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Верховная Рада поддержала назначение Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.
Отвечая на вопросы депутатов о первых своих действиях на должности министра, Ляшко пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.
Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.