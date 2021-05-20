Рада назначила нового министра здравоохранения

Верховная Рада поддержала назначение Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

За соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал кандидатуру заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Отвечая на вопросы депутатов о первых своих действиях на должности министра, Ляшко пообещал за лето провести 10 млн вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 млн украинцев.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.