Гостиный двор стал памятником национального значения

Кабинет министров изменил категорию памяток "Комплекс сооружений Контактовой площади" и "Гостиный двор" в Киеве на категорию национального значения.

Соответствующее распоряжение от 19 мая обнародовано на сайте правительства.

Отмечается, что принятие решение способствует сохранению и популяризации культурного наследия национального значения. В частности, документ позволит Фонду государственного имущества передать памятку в управление Министерству культуры и информационной политики, и соответственно – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами.

Напомним, Фонд госимущества оценил стоимость работ по реконструкции Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве 500 млн грн.