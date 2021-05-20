Данные Минздрава и Службы здоровья о количестве сделанных прививок от COVID-19 разошлись (обновлено)

По данным Минздрава, по состоянию на 19 мая в Украине сделали 1,01 млн прививок против коронавирусной болезни, тогда как Национальная служба здоровья сообщает, что в электронную систему здравоохранения внесены данные о вакцинации лишь 854 тыс. человек.

Пресс-служба Министерства здравоохранения, сообщает, что всего вакцинировали 964,75 тыс. человек, из них 964,75 тыс. человек получили первую дозу вакцины, еще 48,07 тыс. – полностью завершили процесс вакцинации.

По данным Минздрава, больше всего привито украинцев в возрасте 20-39 лет – 234,17 тыс. человек.

"Это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям, определенным дорожной картой", – уверяет Минздрав

В разрезе приоритетных групп больше всего за это время вакцинировали работников критически важных структур государственной безопасности, например Вооруженных сил, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, МВД и тому подобное.

В свою очередь Национальная служба здоровья Украины сообщает, что по данным электронной системы здравоохранения по состоянию на 19 мая, дозу вакцины против COVID-19 получили более 854 тыс. человек.

В том числе прививки вакциной AstraZeneca получили более 715 тыс. человек, вакциной CoronaVac – 75 тыс., вакциной Pfizer – более 50 тыс. пациентов. Из них вакцину получили более 250 тыс. человек старше 66 лет, и 180 тыс. человек в возрасте 56-65 лет.