Нацбанк представил стратегию работы до 2025 года
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать сегодншние реалии. Новая Стратегия Нацбанка как раз отвечает на изменения, которые произошли в Украине и мире. Это дорожная карта, которой мы будем пользоваться ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан", – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Отмечается, что реализация новой стратегии будет совершаться по трем направлениям развития, которые обозначены в 12 стратегических целях.
Способствование восстановлению и развитию экономики:
- поддержка макростабильности;
- восстановление кредитования экономики;
- развитие рынка финансовых услуг;
- развитие инфраструктуры рынков капитала.
Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики:
- развитие безналичной экономики;
- повышение уровня финансовой инклюзии;
- развитие инноваций финсектора;
- киберзащита финсектора.
Институциональное развитие и операционное совершенство:
- повышение операционной эффективности;
- партнерство и коммуникация со стейкхолдерами Нацбанка;
- цифровая трансформация Нацбанка;
- НБУ – лучший работодатель.
Отмечается, что первые два направления – направлены наружу, на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. В то же время институциональное развитие и операционная совершенство призваны улучшить реализацию Миссии и Видения Национального банка через внутреннюю трансформацию и усиление партнерства со стейкхолдерами.