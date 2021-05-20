Нацбанк представил стратегию работы до 2025 года

Нацбанк разработал новую институциональную Стратегию Национального банка Украины до 2025 года, основной фокус которой акцентирован на создании максимальной ценности для клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать сегодншние реалии. Новая Стратегия Нацбанка как раз отвечает на изменения, которые произошли в Украине и мире. Это дорожная карта, которой мы будем пользоваться ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан", – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Отмечается, что реализация новой стратегии будет совершаться по трем направлениям развития, которые обозначены в 12 стратегических целях.

Способствование восстановлению и развитию экономики:

поддержка макростабильности;

восстановление кредитования экономики;

развитие рынка финансовых услуг;

развитие инфраструктуры рынков капитала.

Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики:

развитие безналичной экономики;

повышение уровня финансовой инклюзии;

развитие инноваций финсектора;

киберзащита финсектора.

Институциональное развитие и операционное совершенство:

повышение операционной эффективности;

партнерство и коммуникация со стейкхолдерами Нацбанка;

цифровая трансформация Нацбанка;

НБУ – лучший работодатель.

Отмечается, что первые два направления – направлены наружу, на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. В то же время институциональное развитие и операционная совершенство призваны улучшить реализацию Миссии и Видения Национального банка через внутреннюю трансформацию и усиление партнерства со стейкхолдерами.