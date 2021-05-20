Зеленский о ренте на добычу руды: зарабатывать 200-300% за счет недр мы не дадим

Президент Владимир Зеленский считает необходимым повышение ренты на добычу железной руды.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Украина 24", который входит в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова.

"Об увеличении налогов. Я считаю, что вы манипулируете фактами и я поясню почему. Когда вы говорите, увеличение налогов – это не для украинцев увеличение, не для общества. Увеличение налогов, я понимаю с какого вы канала, и о чем вы говорите", – сказал Зеленский.

"Действительно, в новом мощном законе, я считаю, что это одна из самых важных налоговых рефом, есть увеличение налогов на железную руду. Это именно то, о чем вы говорите. И не боюсь ли я, что соответствующие предприятия уйдут в тень. Считаю, что это абсолютно нечестно, потому что железная руда – она принадлежит украинскому народу, и эти недра, согласно Конституции, принадлежит украинцам. И мне кажется, что нужно увеличивать налог. Да – разумно, чтобы никто не уходил в тень", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что мировые цены на металлы и железную руду существенно выросли, поэтому повышение налога президент считает справедливым.

"Мы понимаем четко, кто из предпринимателей сколько зарабатывает... Мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал, никто не закрывал бизнес. Но давать возможность, когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии людям, за счет государственных недр зарабатывать 200-300% мы не дадим", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который призван увеличить поступления госбюджета на 60 млрд грн в год.

Среди прочего, законопроект также предусматривает повышение базы налогообложения для расчета рентной платы, что должно обеспечить поступления на 3 млрд грн в год. В частности, предлагается с июля 2021 года изменить базу на рыночную цену на руду с содержанием железа 62%, а также ввести дифференцированные ставки ренты в зависимости от цен на руду.

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского добывает 60% железной руды в Украине.