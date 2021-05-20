Минцифры запустило чат-бот для общения граждан с местной властью

Чат-бот СВОИ заработал в 21 громаде в девяти областях Украины для улучшения взаимодействия местной власти и граждан.

Среди крупнейших городов, в которых будет работать чат-бот, – Одесса, Луцк, Винница, Каменское, Тернополь, Хмельницкий и Северодонецк, передает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что благодаря чат-боту граждане смогут общаться с местной властью и влиять на ее решения, получая консультации о государственных сервисах и узнавать новости своей громады с помощью смартфона.

"В Украине около 1 500 громад, треть из которых создано только в прошлом году. Важно, чтобы их жители не только ощущали свою причастность к громаде, но и могли эффективно влиять на местные решения. Чат-бот СВОИ дает возможность писать обращения к местной власти, пользоваться инструментами электронной демократии, в частности, поддерживать проекты местного бюджета и местные петиции", – сказал глава Директората региональной цифровизации в Минцифры Вадим Бортник.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, достаточно перейти по ссылке в Viber или Telegram и найти свою громаду.

Также сообщается, что к платформе может подключиться любая громада. Она позволяет бесплатно и создавать современные веб-сайты, которые будут содержать всю необходимую информацию и станут понятными для любой аудитории.