Еврокомиссия оштрафовала три инвестбанка за сговор на 371 миллион евро
Как сообщает The Wall Street Journal, этими банками являются японский Nomura Holdings, швейцарский UBS и итальянский UniCredit, передает Интерфакс-Украина.
Британский NatWest Group Plc избежал штрафа, поскольку сообщил Еврокомиссии о наличии сговора.
Американский Bank of America Corp. и французский Natixis также не были оштрафованы, поскольку их действия вышли за рамки срока давности.
Германский Portigon AG (ранее назывался WestLB) получил нулевой штраф в связи с отсутствием оборота за последний финансовый год, который использовался для расчета штрафов.
В Еврокомиссии отмечают, что трейдеры инвестбанков обменивались важными данными, в том числе, о клиентских заявках, перед аукционами по размещению государственных облигаций. Обмен информацией, происходивший через чат-румы терминалов Bloomberg, продолжался в том числе, после глобального финансового кризиса, когда многие банки получили помощь от государств.
Крупнейший штраф – на 172 млн евро – выплатит UBS. Банк сообщил, что это сократит его финансовый результат во втором квартале на $100 млн. Ранее он уже создал резервы на эти цели, которые смогут покрыть часть штрафа. Nomura выплатит штраф в размере 130 млн евро, UniCredit – 69 млн евро.