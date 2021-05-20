Еврокомиссия оштрафовала три инвестбанка за сговор на 371 миллион евро

Европейская комиссия оштрафовала три инвестиционных банка на 371 млн евро за картельный сговор при торговле европейскими гособлигациями на первичном и вторичном рынках в период с 2007 года по 2011 год.

Как сообщает The Wall Street Journal, этими банками являются японский Nomura Holdings, швейцарский UBS и итальянский UniCredit, передает Интерфакс-Украина.

Британский NatWest Group Plc избежал штрафа, поскольку сообщил Еврокомиссии о наличии сговора.

Американский Bank of America Corp. и французский Natixis также не были оштрафованы, поскольку их действия вышли за рамки срока давности.

Германский Portigon AG (ранее назывался WestLB) получил нулевой штраф в связи с отсутствием оборота за последний финансовый год, который использовался для расчета штрафов.

В Еврокомиссии отмечают, что трейдеры инвестбанков обменивались важными данными, в том числе, о клиентских заявках, перед аукционами по размещению государственных облигаций. Обмен информацией, происходивший через чат-румы терминалов Bloomberg, продолжался в том числе, после глобального финансового кризиса, когда многие банки получили помощь от государств.

Крупнейший штраф – на 172 млн евро – выплатит UBS. Банк сообщил, что это сократит его финансовый результат во втором квартале на $100 млн. Ранее он уже создал резервы на эти цели, которые смогут покрыть часть штрафа. Nomura выплатит штраф в размере 130 млн евро, UniCredit – 69 млн евро.