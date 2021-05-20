Отмена регулирования цен на газ вызовет рост тарифов на отопление, – Кличко

Из-за решения Кабмина об отмене регулирования цен на газ для теплокоммунэнерго уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду вырастут.

Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"С 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложение специальных обязанностей". Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмены означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям", – напомнил Кличко.

По его словам, предложенные "Нафтогазом" коммерческие условия поставок газа неприемлимы.

"Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК. Это призведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также – к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для садов, школ, больниц", – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что 9 февраля этого года между правительством, "Нафтогазом", НКРЭКУ и Ассоциацией городов Украины был заключен Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.

По словам Кличко, оправительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. А также арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы.

"Итак, правительство и "Нафтогаз" своими действиями уже в мае оставляют 120 городов – 5 миллионов граждан – без горячей воды, а бюджетные учреждения – без природного газа. С октября же все население может остаться без централизованного отопления", – подчеркнул мэр Киева.

По его словам, представители местного самоуправления требуют немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление штрафных санкций, компенсировать потери от разницы в тарифаз, а также гарантировать поставки природного газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях последующей оплаты и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения.

"Эти вопросы необходимо решить безотлагательно! Нельзя оставлять людей без услуг и переводить на местные бюджеты расходы, которые они не смогут покрыть", – отметил Кличко.

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Как сообщалось, Кабинет министров отказался продлевать действие специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

По данным "Нафтогаза", соглашения о коммерческих закупказ газа у его дочерней компании"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

В конце апреля Кабинет министров продлил до 20 мая срок действия специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" уже направило крупным производителям тепловой энергии предложения по заключению контрактов на поставку газа на коммерческой основе с 1 мая в связи с запланированным завершением действия спецобязательств по поставке топлива для теплокоммунэнерго.